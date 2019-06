Federer geht im Sandsturm unter

Der gewagte Traum Roger Federers, nach fünf Niederlagen in Roland Garros – davon vier im Finale – Rafael Nadal auch unter dem Eiffelturm zu schlagen, war nach zwei Stunden ausgeträumt. Er hatte eben zum fünften Mal seinen Aufschlag abgegeben und fiel 3:6, 4:6, 1:2 zurück. Ein Netzroller hatte ihn den letzten Punkt gekostet, und nun konnte er sich nicht zurückhalten: Er schlug einen Ball aus dem Stadion Philippe Chatrier, wofür er verwarnt wurde.

Mit dem Ball verließen auch die letzten Hoffnungen die Arena, dass der erklärte Liebling der Zuschauer noch einmal die Zeit zurückdrehen und für eine Tennissensation sorgen könnte. Nach fünf Niederlagen in Folge siegte Nadal wieder einmal gegen seinen Erzrivalen, sein 14. Sieg im 16. Duell auf Sand. Damit liegt er in diesem Duell jetzt 24:15 in Führung. Nach dem 6:3, 6:4, 6:2, für das Nadal 2:25 Stunden brauchte, tönten «Roger, Roger»-Rufe durchs Rund, und auch Nadal applaudierte, als der Baselbieter den Court verließ – vielleicht zum letzten Mal.

Das Sturmtief über Paris

«Es ist eine Freude, mit Roger hier zu spielen, ich gratuliere ihm», sagte Nadal im Interview mit Cédric Pioline kurz nach dem Matchball. «Es ist unglaublich, mit 37 Jahren auf diesem Niveau zu spielen. Er ist wahrscheinlich der beste Spieler der Geschichte.» Nadal sprach auch die schwierigen Bedingungen an. «Es war schwierig zu spielen, mit diesem unglaublichen Wind, aber ich bin sehr froh, dass ich hier ins Finale zurückkehren kann. Das ist das wichtigste Turnier meiner Karriere.»

Bitter für Federer war, dass er nicht nur gegen Nadal anzutreten hatte an diesem Nachmittag, sondern auch noch gegen Miguel, wie das Sturmtief über Paris getauft wurde. Die vor allem zu Spielbeginn brutalen meteorologischen Bedingungen verhinderten, dass er sein hochriskantes Angriffsspiel wie gewünscht aufziehen konnte. Nadal, dessen Spiel auf Wucht, Drall und Defensivstärke aufgebaut ist, hatte es da deutlich einfacher.

Ernüchterung im zweiten Satz

Die Vorentscheidung brachte der zweite Satz, der die besten Spielszenen beinhaltete und Federer von seiner Zuckerseite zeigte. Er ging 2:0 in Führung, hatte sogar einen Ball zum 3:0, doch Nadal wurde je länger das Spiel ging immer stärker. Im achten Game befreite sich der Mallorquiner mit zwei spektakulären Winnern, und als Federer im nächsten Game bei 40:0 einen kurzen Durchhänger hatte, gewann er fünf Punkte in Serie zum vorentscheidenden Break, worauf ein Game später Nadals 2:0-Satzführung feststand.

Federer wurde an diesem Tag neben dem Wind auch zum Verhängnis, dass ihn sein erster Aufschlag in der entscheidenden Phase des zweiten Satzes im Stich ließ. Diesen hätte er gewinnen müssen, um Nadal zum zweifeln zu bringen und das Stadion in ein Tollhaus zu verwandeln, in dem er der Partie vielleicht noch eine Wende hätte geben können.

Nadal steht damit in seinem 12. Endspiel in Paris, wo er am Sonntag auf Dominic Thiem oder Novak Djokovic trifft, die den zweiten Halbfinalisten im Anschluss an seine Partie ermitteln. Für Federer bleibt die Hoffnung, dass er nach der erfolgreichen Sand-Kampagne dieses Jahr spielerisch wieder besser vorbereitet ist auf die Rasensaison, in der er seinen neunten Wimbledonsieg anstrebt.

