Ein Tritt und er sieht aus wie Homer Simpson

Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Marlon Vera hat sich seinen 10. UFC-Sieg geholt, indem er Frankie Edgar im Madison Square Garden in der dritten Runde ausgeknockt hatte. Doch es war nicht der Sieg, der für Aufsehen sorgt und in den sozialen Medien die Runde macht. Vielmehr war es das Gesicht seines Gegners Frankie Edgar, der sich praktisch in Homer Simpson verwandelte, als er einen Tritt gegen das Kinn bekam. Sein Gesicht wurde flach und schlaff.

Optisch war Frankie Edgar durch den Kick nicht mehr derselbe Mann – Internetnutzer dachten sogar, es sei ein manipuliertes Foto. Mit seinen 40 Jahren gewinnt der Amerikaner nicht mehr viele Kämpfe, er hat gerade seine vierte Niederlage in fünf Kämpfen erlitten.

Ein ebenso brutaler wie plötzlicher Tritt gegen das Kinn ließ ihn zu Boden gehen. Angesichts der Brutalität der Szene sah sich der Schiedsrichter gezwungen, den Kampf abzubrechen. Dieses Jahr ist nicht das erste Mal, dass Frankie Edgar im Käfig übel zugerichtet wurde. Im vergangenen Februar erhielt er von Cory Sandhagen einen gewaltigen Treffer.

Man... seeing Frankie Edgar get stopped in the octagon will never not be weird. That's 4 bad KO's/TKO's in his past 7 fights. A man who used to be known for being sooo tough to finish. Sucks.



