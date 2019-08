Russische Athletin stirbt beim Trainieren

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sie war mit Zeiten zwischen 14 und 15 Sekunden über 100 m Hürden keine der Topathletinnen Russlands, aber Margarita Plawunowa machte sich dennoch noch Hoffnungen auf Olympia. Doch der Traum endete tragisch und abrupt.

Bei einem Trainingslauf in den Ferien in Tambow im Westen Russlands brach die 25-Jährige, die auch als Model arbeitete, zusammen. Passanten fanden sie am Straßenrand, die Notärzte konnten nur noch den Tod feststellen. Als Todesursache wird ein Herzstillstand vermutet.

(L'essentiel/red)