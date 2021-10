Gruden ist nicht mehr Coach der Las Vegas Raiders

Jon Gruden ist als Trainer des nordamerikanischen Football-Teams Las Vegas Raiders zurückgetreten. «Ich habe mein Amt als Head Coach niedergelegt», erklärte Gruden am Montag (Ortszeit) via Twitter. «Ich liebe die Raiders und möchte keine Belastung sein. Vielen Dank allen Spielern, Trainern, Mitarbeitern und Fans der Raiders. Es tut mir leid, ich wollte nie jemanden verletzen.»

"I have resigned as Head Coach of the Las Vegas Raiders. I love the Raiders and do not want to be a distraction. Thank you to all the players, coaches, staff, and fans of Raider Nation. I’m sorry, I never meant to hurt anyone."



Jon Gruden