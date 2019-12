K.o.-​​Schlag spaltet Lippe von MMA-​​Kämpfer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es war letztlich nicht der Abend des Alistair Overeem. Zunächst dominierte der MMA-Kämpfer am Samstagabend im Schwergewichtskampf der UFC auf ESPN 7 seinen Gegner. Doch dann wurde der Niederländer in der fünften Runde – als noch vier Sekunden auf der Uhr waren – von Jairzinho Rozenstruik ausgeknockt.

Die Niederlage in Washington D.C. war aber nicht das einzige Schmerzhafte für den 39-Jährigen an diesem Abend. Der siegbringende Schlag schickte Overeem zu Boden und hinterließ einen tiefen Schnitt in seiner Oberlippe. Der Schiedsrichter belohnte Rozenstruik mit einem K.o.-Sieg.

«Sieht nicht sehr sexy aus»

Overeem twitterte nach der Niederlage: «Werde gerade genäht. Die Lippe sieht im Moment nicht gerade sehr sexy aus.» Zudem empfand er den Abbruch des Kampfes durch den Referee als verfrüht.

Getting stitched up. Lip not to sexy at the moment.. a little bit a fast stoppage if u ask me - but hope u guys enjoyed the fight — Alistair Overeem (@Alistairovereem) December 8, 2019

