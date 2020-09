«Mit oder ohne Corona» — Tokio 2021 findet statt

Der Vizepräsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOK), John Coates, überrascht mit einer deutlichen Aussage. «Mit oder ohne Corona: Die Spiele werden nächstes Jahr am 23. Juli beginnen», sagte der Australier, der außerdem Präsident der Koordinierungskommission von Tokio ist, gegenüber AFP.

Coates Klarstellung kommt mitten in einer Zeit, in der Fallzahlen steigen und das Coronavirus noch allgegenwärtig ist. Die Olympischen Sommerspiele in Tokio hatten wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben werden müssen. 2021 sollen sie aber offenbar definitiv stattfinden.

Gremium nimmt Arbeit auf

Auch Auffassung von Japans Olympia-Ministerin Seiko Hashimoto sollten die Sommerspiele in Tokio «um jeden Preis» stattfinden. «Ich möchte alle unsere Anstrengungen auf Maßnahmen gegen das Coronavirus richten», sagte die Ministerin am Dienstag in Tokio. Alle Beteiligten arbeiteten zusammen, um die Spiele vorzubereiten, und auch die Athleten stellten sich unter den ihnen gegebenen Umständen auf das nächste Jahr ein. «Ich denke, wir sollten die Spiele um jeden Preis abhalten», so Hashimoto.

Ein Gremium der japanischen Regierung, das gemeinsam mit der Stadtregierung von Tokio sowie dem Nationalen Olympischen Komitee Maßnahmen zum Schutz der Athleten und Zuschauer vor dem Coronavirus bei den Olympischen Spielen ausarbeiten soll, hat inzwischen erste Beratungen aufgenommen. Bis zum Jahresende will die Arbeitsgruppe einen ersten Zwischenbericht ausarbeiten.

(L'essentiel/lai)