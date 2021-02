Chiefs-​​Spieler sitzen bei positiv getestetem Friseur

Ein positiv auf das Coronavirus getesteter Friseur ist der Grund, dass die beiden Profis der Kansas City Chiefs auf der Corona-Liste der NFL stehen. ESPN berichtete am Mittwoch unter Berufung auf anonyme Quellen, das Testergebnis des Friseurs sei bekannt geworden, als er gerade dabei war, Daniel Kilgore die Haare zu schneiden.

Der Center sowie Receiver Demarcus Robinson stehen deswegen seit Montag auf der Corona-Liste und dürfen am Sonntag in der 55. Ausgabe des Super Bowl gegen die Tampa Bay Buccaneers nur antreten, wenn sie an fünf aufeinanderfolgenden Tagen ein negatives Testergebnis vorweisen können. Auch Quarterback Patrick Mahomes hätte einen Termin bei dem Friseur gehabt.

Kilgore selbst nahm es mit Humor:

Yahoo Sports berichtet, dass Kilgores erster Test negativ war.

The Chiefs barber's COVID-19 test reportedly came back positive midway through giving center Daniel Kilgore a haircut



He's been testing negative and should play Sunday. https://t.co/JNI7dTpsre — Yahoo Sports (@YahooSports) February 3, 2021

NFL-Chefmediziner Adam Sills sagte nach Angaben von US-Medien am Mittwoch, die Liga sei sich der Umstände bewusst und beobachte die Situation. Die Chiefs hätten gut und konsequent reagiert, sagte er.

Chiefs-Chefcoach Andy Reid sagte: «Diese Jungs haben sich so sicher wie möglich verhalten. Wir werden sehen, wie es es ausgeht. Aber die Liga hat Regeln und Vorschriften eingebaut, also befolgen wir diese und das wird schon gutgehen.» Die Chiefs sind wegen der besonderen Umstände der Corona-Pandemie noch zu Hause und reisen erst am Samstag nach Tampa.

(L'essentiel/dpa/hua)