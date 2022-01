Vierschanzen-​​Start in Innsbruck verschoben

Wegen starken Windes an der Bergiselschanze in Innsbruck ist der Start des dritten Wettkampfes der Vierschanzentournee kurzfristig mehrfach verschoben und schließlich abgesagt worden. Statt wie ursprünglich geplant um 13.30 Uhr sollte der erste Skisprung-Durchgang um 15.00 Uhr beginnen. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Zuvor war bereits der Probedurchgang abgesagt worden. Die Schanze in Österreich ist für ihre Windanfälligkeit bekannt. Der Startzeitpunkt um 15.00 Uhr wäre der am spätesten mögliche gewesen, da die Anlage in Tirol kein Flutlicht hat. Nun muss ein neuer Termin gefunden werden.

Plan B ist nun die Verlegung nach Bischofshofen.

(L'essentiel/dpa)