Pucktreffer ins Gesicht – Hockey-​​Talent stirbt

Der 19-jährige Timur Faisutdinow wurde bei einem Eishockeyspiel in Russland von einem Puck getroffen und lag mehrere Tage im Krankenhaus. Wie sein Club Dynamo St. Petersburg am Dienstag mitteilt, ist der junge Verteidiger nun seinen Verletzungen erlegen. «Die Ärzte kämpften drei Tage lang um sein Leben», so die Vereinsführung.

Wie lokale Medien berichten, soll der Puck die Halsschlagader des jungen Mannes getroffen haben. Der Captain seines Teams soll sich außerdem einen Bruch des Schläfenbeins und eine Gehirnblutung zugezogen haben. Bereits auf dem Eis verlor er das Bewusstsein und er musste künstlich beatmet werden.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag bei einem MHL-Playoffspiel. Dem Verein zufolge soll bei den nun anstehenden Viertelfinalespielen mit einer Schweigeminute an den tragischen Vorfall erinnert werden. Die MHL gilt als die Nachwuchsliga der KHL. Viele der 31 Teams dienen als Farmteams für eine KHL-Mannschaft. Die Spieler der Liga sind zwischen 17 und 21 Jahren alt.

(L'essentiel/Sven Forster)