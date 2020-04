Bolt ruft humorvoll zu sozialer Distanzierung auf

Usain Bolt hat trotz Ausgangssperre seinen Humor nicht verloren. In einem Interview mit der französischen Zeitung L'Équipe kam er auch auf das berühmte Foto seines Zieleinlaufs zurück, auf dem er weit vor seinen Rivalen im 100-Meter-Finale bei den Olympischen Spielen 2008 ins Ziel kam. Eben jenes Foto, das zu Ostern auf Usain Bolt's Twitter-Account gepostet wurde, um zu sozialer Distanzierung aufzurufen.

«Es ist eine Idee, die wir mit NJ (Anmerkung der Redaktion: Nugent Walker, sein Jugendfreund und engster Mitarbeiter) hatten», sagte die Leichtathletiklegende in seinem Haus in Kingston. «Wir haben darüber diskutiert, was wir anders machen könnten, wie wir etwas Persönlicheres hinzufügen könnten, um der Frage der sozialen Distanzierung einen Stempel aufzudrücken», sagte er der französischen Sportzeitung.

« Die Leute nahmen die Show als selbstverständlich hin. »

Der Jamaikaner sprach auch von der Bedeutung des Sports, wenn er wieder aufgenommen werden kann. «Die Leute nahmen die Show als selbstverständlich hin, und dann nimmt dieser Virus sie ihnen auf einmal weg», erklärte er und fügte hinzu: «Sie werden also noch hungriger und aufgeregter sein, wenn es wieder anfängt. Ich denke, dass der Sport, insbesondere die Leichtathletik, das ausnutzen muss.»

(L'essentiel)