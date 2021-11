Brady führt Buccs zu Heimsieg gegen Giants

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie haben die Tampa Bay Buccaneers um NFL-Superstar Tom Brady ihr Heimspiel gegen die New York Giants gewonnen. Der Super-Bowl-Sieger der vergangenen Saison war beim 30:10 am Montagabend (Ortszeit) zu keiner Zeit wirklich in Gefahr und brauchte für den ersten Touchdown im ersten Drive nicht mal einen dritten Versuch.

Brady hatte beim Comeback seines Lieblingsmitspielers Rob Gronkowski zwei Touchdown-Pässe und warf für insgesamt 307 Yards. Drei Niederlagen in Serie hatte Brady seit 2002 nicht mehr.

«Das ist ein guter Sieg für unser Team. Zwei nacheinander zu verlieren ist wirklich Mist in der NFL. Ich bin froh, dass es keine drei sind», sagte Brady bei ESPN.

(L'essentiel/DPA)