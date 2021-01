Vettel zeigt sich mit neuer Frisur beim neuen Team

Der neue Look fällt sofort auf, Sebastian Vettel trägt jetzt eine Halbglatze. Kurze Haare, dazu eine sehr hohe Stirn – so kam Vettel bei Aston Martin an. Haben ihm die Jahre bei Ferrari seine lockige Haarpracht gekostet? Der 33-Jährige sieht auf jeden Fall «aerodynamischer» aus als früher.

In einem kurzen Twitter-Clip zeigt Aston Martin, wie Vettel erstmals im neuen Rennauto Platz nimmt.

Natürlich dauerte es nicht lange, bis sich die Fans über die neue Frisur ausließen. Dieser Twitter-User schreibt: «Schaut, was Ferrari mit ihm gemacht hat.»

«Wie konnte Vettel über den Winter um 10 Jahre altern?»

#Sebaldian könnte ein neuer trendiger Hashtag werden. «Bald» bedeutet auf Englisch Glatze.

«Prince William, bist das du?»

(L'essentiel/heute.at/hua)