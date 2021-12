China droht USA im Streit um Olympia-​​Boykott

China hat den USA im Falle eines politischen Boykotts der Olympischen Winterspiele im Februar in Peking mit «entschiedenen Gegenmaßnahmen» gedroht. Nach Berichten über entsprechende Erwägungen von US-Präsident Joe Biden reagierte Chinas Außenamtssprecher Zhao Lijian am Montag mit scharfer Kritik. Noch bevor amerikanische Politiker überhaupt eine Einladung bekommen hätten, «bauschen sie die Boykottfrage auf», sagte der Sprecher.

«Es ist eine Verhöhnung des olympischen Geistes, eine politische Provokation und ein Angriff auf 1,4 Milliarden Chinesen», sagte Zhao Lijian vor der Presse in Peking. Das chinesische Volk und die Welt sähen dadurch die Scheinheiligkeit und anti-chinesische Natur der amerikanischen Politiker nur noch klarer.

Nach einem Bericht des US-Nachrichtensenders «CNN» wird die US-Regierung diese Woche ankündigen, dass keine offiziellen Vertreter den Spielen beiwohnen werden. Trotz des diplomatischen Boykotts werden US-Sportler aber wie geplant teilnehmen. Biden hatte im November bereits gesagt, dass er einen solchen Boykott «erwäge».

China steht wegen seiner Menschenrechtsverletzungen unter anderem im Umgang mit Minderheiten wie den Uiguren und Tibetern und der Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong in der Kritik.

If the #US and the #EU truly care about human rights, they should do some soul-searching about their own problems and redress historical wrongs, rather than disseminate disinformation and wantonly attack & criticize others in the name of human rights. pic.twitter.com/URPS37T049