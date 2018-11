«Jesus! Bitte lasst uns alle etwas runterfahren!»

Die nächste Generation ist angekommen im Welttennis. Drei Spieler konnten Dominator Novak Djokovic schlagen, seit er in Wimbledon beschloss, vorzugsweise keine Matches mehr zu verlieren: der Grieche Stefano Tsitsipas (20) in Toronto, der Russe Karen Chatschanow (22) in Paris-Bercy und nun im Londoner Finale Alexander Zverev (21). Es war ziemlich eindrücklich, wie der Deutsche Djokovic beim 6:4, 6:3 mit den eigenen Waffen schlug, fast alle langen Ballwechsel gewann. Und weil er mit seinen 1,98 Metern noch über einen exzellenten Aufschlag besitzt, waren alle Vorteile auf seiner Seite.

Seit Jahren schon wird Zverev als die nächste Nummer 1 gehandelt. Am Sonntagabend in der O2-Arena zeigte er, wieso dem so ist. Er möge Zverev sehr und hoffe, dass er ihn dereinst nach Titeln übertreffe, sagte Djokovic über seinen Bezwinger. Damit konfrontiert, vergrub dieser nur den Kopf in den Händen und sagte: «Jesus! Oh mein Gott! Mehr Titel als Djokovic? Er hat hier fünfmal gewonnen! Ich jetzt einmal. Er hat etwa 148 Titel mehr als ich. Bitte lasst uns alle etwas runterfahren!» Auf die Frage, ob er nun endlich den Glauben habe, um auch Grand Slams zu gewinnen, ging er gar nicht ein. «Ich glaube, dass mein Urlaub in den nächsten zwei Wochen schön wird. Daran glaube ich.»

«Verdanke alles meinem Vater»

Natürlich wollten alle über Ivan Lendl reden, der vor dem US Open sein Coach wurde und offenbar ein magisches Händchen hat bei der Wahl seiner Spieler. Er verwandelte schon Andy Murray zum Grand-Slam-Sieger. Doch Zverev sprach vor allem über seinen Vater Alexander, der ihn zum Tennisspieler formte: «Alles, was ich auf dem Court tue, verdanke ich meinem Vater. Er war da die letzten 21 Jahre. Er hat meine Basis geschaffen. Und mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin.» Lendl sei ja nicht so lange dabei, habe ihm aber durchaus schon einiges mitgegeben. Beispielsweise, was er habe ändern müssen, um Djokovic im zweiten Versuch zu schlagen, nachdem er ihm in der Vorrunde unterlegen gewesen war.

Hatte Vater Zverev Tränen in den Augen, als ihn sein Sohn nach dem Sieg herzte, gab es mit Lendl nur eine flüchtige Umarmung. Der 58-Jährige ist kein Mann der großen Emotionen, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. In der Kabine seien dann gar keine Worte mehr gewechselt worden, sagte Zverev. «Denn ich habe allen Champagner über den Kopf geschüttet, dann waren alle nass und haben geschimpft.» Als Sieger darf man sich das schon einmal erlauben, eine lange Party liegt in London nicht drin. Bereits am Montagmorgen um 9 Uhr hebt das Flugzeug Richtung Dubai ab. Danach entspannt sich Zverev noch auf den Malediven.

Arbeitsantritt ist für ihn wieder am 2. Dezember, um 9 Uhr morgens im exklusiven Sportclub «39» in Monte Carlo. «Diesen Termin habe ich im Kopf», sagte Zverev stolz und machte sich mit dem riesigen Pokal davon.

