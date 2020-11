Junger Superbike-​​Champion stirbt bei Rennunfall

Matheus Barbosa ist tot. Der Motorradrennfahrer verunglückte am Sonntag beim Superbike-Rennen in Sao Paulo, Brasilien. Der Pilot wurde nur 23 Jahre alt.

Der Brasilianer verlor auf der Strecke von Interlagos in der Juncao-Kurve die Kontrolle. Er geriet von der Strecke ab, fuhr in die Auslaufzone. Er konnte nicht mehr bremsen, krachte gegen eine Metallkonstruktion. Was zunächst nicht schlimm ausgesehen hatte, endete dadurch fatal. Barbosa wurde gegen eine Eisenstange geschleudert.

Ersthelfer waren schnell am Unfallort, konnten den Fahrer aber nicht mehr retten. Er verstarb noch an Ort und Stelle.

Es handelte sich um das 5. Saisonrennen der Klasse «SBK Pro». Das Rennen wurde abgebrochen. Noch ist unklar, wie der Pilot die Kontrolle über seine Kawasaki ZX-10R in der Linkskurve verlieren konnte. Die Polizei will nun den Unfallhergang aufklären. Barbosa gehörte zu den Piloten mit der meisten Erfahrung im Feld.

Im Vorjahr wurde er «SuperSport 600»-Champion.

