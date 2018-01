Drama! Coleman wirft Amicale ins Pokalfinale

Zehn Sekunden vor der Schlusssirene zeigt die Anzeige in der Coque ein 84:84 an. Die Spannung im Pokal-Halbfinale zwischen Amicale Steinsel und den Musel Pikes ist mit Händen greifbar. Der Titelverteidiger aus Steinsel hat in den letzten Minuten einen neun-Punkte-Vorsprung verspielt. Jetzt haben die Basketballer dennoch die Chance, die Partie zu entscheiden. Der Ball kommt zu Shavon Coleman. Die Uhr tickt runter. Der US-Amerikaner setzt drei Sekunden vor dem Ende zum finalen Wurf an. Und trifft!

Mit diesem dramatischen Finish und dem 86:84-Sieg zieht Steinsel erneut ins Finale ein. Matchwinner Coleman war mit 30 Punkten auch der beste Scorer beim Sieger. Für die geschlagenen Pikes erzielte Tyrell Bellot-Green ebenfalls 30 Zähler.

Ettelbrück ohne Probleme

Im Endspiel trifft Amicale am 17. März auf den Tabellenzweiten der Total League. Etzella Ettelbrück setzte sich in einem weniger spannenden Spiel am Sonntag mit 92:75 gegen Résidence Walferdingen durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte (38:39) zog der Favorit aus Ettelbrück im dritten Viertel davon (68:53). Diesen Vorsprung ließen sie sich nicht mehr nehmen. Jairo Delgado markierte 26 Punkte für Etzella, Vincent Bailey glänzte mit 31 Zählern für Walferdingen.

Bei den Frauen kommt es zum gleichen Finale. Sowohl Amicale wie auch Etzella konnten ihre Halbfinals souverän für sich entscheiden.

Pokal, Halbfinale

Männer

Amicale - Pikes 86:84

Etzella - Résidence 92:75

Frauen

Amicale - Wiltz 92:83

Etzella - Contern 89:65

(hej/L'essentiel)