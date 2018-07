Luxembourg Open weiterhin im Oktober

Während die Tenniswelt derzeit nach Wimbledon schaut, tut sich auch etwas in den heimischen Gefilden. Der Veranstalter informierte am Mittwoch, dass die BGL BNP Paribas Luxembourg Open auch im kommenden Jahr im Oktober stattfinden werden. Das Finale des WTA-Turniers in Kockelscheuer wird an einem Sonntag ausgetragen. Da sich das Masters-Turnier in Singapur um eine Woche verschiebt, könnte der Wettbewerb im Großherzogtum noch einige Stars anziehen.

Ab dem Jahr 2020 sind zwei Optionen möglich. Nummer ein: Das Turnier findet zum gleichen Zeitpunkt statt und erhöht sein Preisgeld von 250.000 auf 300.000 Euro. Nummer zwei: Das Turnier verschiebt sich auf Anfang September vor die US Open und erhöht sein Preisgeld auf 500.000 Euro. «Wir bevorzugen die erste Option», sagte Turnierdirektorin Danielle Maas.

(nm/L'essentiel)