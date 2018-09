Venus Williams schlägt in Kockelscheuer auf

Sieben Grand-Slam-Titel, 49 WTA-Erfolge, insgesamt elf Wochen Nummer eins der Welt: Venus Williams gehört zu den erfolgreichsten Tennis-Spielerinnen überhaupt. Mit ihren 38 Jahren nimmt die Amerikanerin zum dritten Mal nach 2006 und 2012 an den BGL BNP Paribas Luxembourg Open teil. Vom 13. bis 20. Oktober kämpfen die Profis um den Titel im Großherzogtum.

Williams (derzeit Weltranglistenplatz 21) ist eine der Top-Spielerinnen, die am Dienstag vom Veranstalter vorgestellt wurden. Ebenfalls mit dabei ist die Ex-Nummer eins Wiktoryja Asaranka (63) aus Weißrussland, die Deutsche Julia Görges (11), Pauline Parmentier (48) aus Frankreich, die Belgierinnen Kirsten Flipkens (57) und Alison Van Uytvanck (51) sowie die Spanierin Carla Suarez-Navarro (22) und Olympiasiegerin Monica Puig (46) aus Puerto Rico.

Bouchard wieder dabei

Die Augen der Luxemburger Fans sind natürlich auf Lokalmatadorin Mandy Minella gerichtet. Die 32-Jährige wird vor heimischem Publikum sicher wieder ein Schuss mehr motiviert sein. «Sie ist eindeutig eine unserer Zuschauermagneten in den vergangenen Jahren», sagt Turnierleiterin Danielle Maas.

Zwei Deutsche und eine Kanadierin dürften auch wieder im Interesse vieler Fans stehen. Carina Witthöft (91) hat im vergangenen Jahr den Titel in Luxemburg geholt, Andrea Petkovic (85) ist seit jeher ein Publikumsliebling und Eugenie Bouchard (115) steht dank ihrem regen Social-Media-Auftritt sowieso im Fokus der Öffentlichkeit. Sie starten in der Qualifikation.

Ob die Weltranglisten-Neunte Sloane Stephens in Luxemburg teilnehmen wird, steht derweil noch nicht fest. Die Amerikanerin will auf das Masters nach Singapur, bei dem die besten acht Spielerinnen der Welt gegeneinander antreten. Der Wettbewerb beginnt am 21. Oktober und damit einen Tag nach dem Ende des Turniers in Kockelscheuer. Falls sie noch Punkte benötigt, wird sie kurzfristig mitspielen. Ansonsten tritt sie nicht an.

