Raiders gewinnen erstes Heimspiel in Las Vegas

Die Las Vegas Raiders haben ihr erstes Spiel in der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL im neuen, fast zwei Milliarden US-Dollar teuren Allegiant Stadium gewonnen. Im Montagabendspiel (Ortszeit) des zweiten Spieltags besiegten sie die New Orleans Saints um Quarterback-Veteran Drew Brees mit 34:24 (17:17). Allerdings waren bei der inoffiziellen Stadioneröffnung wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen. Die Raiders waren im Sommer von Oakland nach Las Vegas umgezogen.

Beim Erfolg gegen die Saints warf Raiders-Quarterback Derek Carr drei Touchdown-Pässe. Die Raiders starteten somit erst zum vierten Mal in den vergangenen 25 Jahren mit zwei Siegen in eine Saison. Die Saints, für die Running Back Alvin Kamara zwei Touchdowns erlief, hatten am ersten Spieltag noch gegen die Tampa Bay Buccaneers mit Superstar Tom Brady gewonnen.

NFL, 2. Spieltag:

Cleveland Browns – Cincinnati Bengals 35:30

Chicago Bears – New York Giants 17:13

Dallas Cowboys – Atlanta Falcons 40:39

Green Bay Packers – Detroit Lions 42:21

Indianapolis Colts – Minnesota Vikings 28:11

Miami Dolphins – Buffalo Bills 28:32

Philadelphia Eagles – Los Angeles Rams 19:37

Pittsburgh Steelers – Denver Broncos 26:21

Tampa Bay Buccaneers – Carolina Panthers 31:17

Tennessee Titans – Jacksonville Jaguars 33:30

Arizona Cardinals – Washington Football Team 30:15

Houston Texans – Baltimore Ravens 16:33

Los Angeles Chargers – Kansas City Chiefs 20:23

Seattle Seahawks – New England Patriots 35:30

Las Vegas Raiders – New Orleans Saints 34:24



(L'essentiel/dpa)