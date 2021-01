«Sie haben gutes Sperma»

Am Wochenende ist Ryan Garcia, die amerikanische Box-Hoffnung im Leichtgewicht, in den Ring gestiegen, feierte gegen den Briten Luke Campbell seinen 21. Sieg im 21. Profi-Kampf durch ein technisches K.o. in der siebten Runde.

Im Vorfeld hatte Kate Abdo für «DAZN» Papa Henry Garcia interviewt. Dabei ließ sich die Star-Moderatorin zu einem pikanten Kommentar hinreißen. Schließlich ist auch Garcias zweiter Sohn, der 20-jährige Sean Garcia, ein erfolgreicher Boxer.

«Hübsch und athletisch»

«Beide Boxer treten heute an. Sean Garcia hat schon gewonnen, Ryan Garcia bestreitet den Hauptkampf. Sie haben sie hübsch und athletisch gemacht. Sie scheinen ein ziemlich gutes Sperma zu haben, Sir!», so die Star-Moderatorin im Live-Interview.

Der stolze Box-Papa ließ sich das nicht zwei Mal sagen, lachte über das Kompliment: «Vielen Dank, Kate.»

(L'essentiel/heute.at/erh)