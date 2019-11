Keine «Perfect Season» – Seattle bezwingt die 49ers

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die San Francisco 49ers haben in der nordamerikanischen Football-Liga NFL nach acht Siegen ihre erste Saisonniederlage kassiert. Die Kalifornier unterlagen am Montag (Ortszeit) gegen Divisions-Rivale Seattle Seahawks knapp mit 24:27 (10:7, 24:24) nach Verlängerung.

Seahawks-Kicker Jason Myers sorgte mit einem verwandelten Field Goal aus 42 Yards für die Entscheidung in der Overtime. Quarterback Russell Wilson (232 Pass-Yards) verbuchte einen Touchdown und eine Interception beim Auswärtserfolg seines Teams. 49ers-Quarterback Jimmy Garoppolo (248 Pass-Yards) warf ebenfalls einen Touchdown und eine Interception. Er verbuchte zudem zwei Fumbles.

San Francisco war das letzte ungeschlagene Team in der NFL. Trotz der Niederlage bleiben die Niners mit einer Bilanz von acht Siegen und einer Niederlage an der Spitze der NFC West. Seattle liegt mit acht Siegen und zwei Niederlagen nur knapp dahinter.

NFL, 10. Spieltag:

Oakland Raiders – Los Angeles Chargers 26:24

Tampa Bay Buccaneers – Arizona Cardinals 30:27

New Orleans Saints – Atlanta Falcons 9:26

Cincinnati Bengals –Baltimore Ravens 13:49

Cleveland Browns – Buffalo Bills 19:16

Chicago Bears – Detroit Lions 20:13

Tennessee Titans – Kansas City Chiefs 35:32

New York Jets – New York Giants 34:27

Indianapolis Colts – Miami Dolphins 12:16

Green Bay Packers – Carolina Panthers 24:16

Pittsburgh Steelers – Los Angeles Rams 17:12

Dallas Cowboys – Minnesota Vikings 24:28

San Francisco 49ers – Seattle Seahawks 24:27 n.V.

(L'essentiel/dpa)