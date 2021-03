Der ehemalige Formel-1-Fahrer Nico Rosberg arbeitet für den neuen Motorsport-Sender «Sky Sport F1». Der Weltmeister von 2016 wird bei sechs Rennen im Einsatz sein, teilte der Pay-TV-Sender Sky am Donnerstag mit. Der erste reine Motorsport-Kanal startet seinen Sendebetrieb am Freitag um 7.45 Uhr mit den Testfahrten der Motorsport-Königsklasse in Bahrain.

Rosberg ergänzt das Experten-Team von Sky mit Timo Glock und Ralf Schumacher. Der 35-Jährige wird auch für den englischen und den italienischen Sky-Ableger tätig sein. Der frühere Mercedes-Fahrer hatte zuletzt als TV-Experte beim Free-TV-Sender «RTL» gearbeitet, der in der kommenden Saison nur noch vier Rennen übertragen darf.

Nico Rosberg wird neuer Formel 1 Experte bei @SkySportDE. Diese und andere News gaben wir heute beim Presse-Event zum Start von #SkySportF1 bekannt, mit dabei @realTimoGlock, @Sky_SaschaR, @Sky_PeterH und @Sky_SandraB. Weitere Infos unter: https://t.co/KI52kyy2Xa pic.twitter.com/Am4mc4HIuK — Sky Deutschland (@SkyDeutschland) March 11, 2021

Alle 23 Grand Prix der neuen Saison zeigt in Deutschland nur der Bezahlsender «Sky» für seine Kunden. Das günstigste Angebot für «Sky Sport F1» kostet derzeit 17,50 Euro im Monat.

(L'essentiel/dpa)