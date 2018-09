Fußballtalent mischt den Radsport auf

Belgien glaubt fest daran, seinen neuen «Kannibalen» und damit einen legitimen Nachfolger der Radsportlegende Eddie Merckx gefunden zu haben. Tatsächlich ist der 18 Jahre alte Remco Evenepoel ein gieriger Sportler. Am Dienstag feierte er den größten Erfolg in seiner noch jungen Karriere: Evenepoel krönte sich im Zeitfahren zum Junioren-Weltmeister. Und wie einst Eddie Merckx verschlang er seine Rivalen regelrecht: Am Ende hatte der junge Belgier nach 27,7 Kilometern einen Vorsprung von einer Minute und 24 Sekunden herausgefahren – eine Machtdemonstration.

All das ist noch höher einzuschätzen, wenn man bedenkt, dass Evenepoel den Radsport erst vor anderthalbjahren entdeckt hat. Seitdem er fünf Jahre alt war schlug sein Herz nämlich für eine andere Sportart: den Fußball. Und auch dort hätte sein Weg mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geendet, wenn er nicht selbst dafür gesorgt hätte. Seine Karriere begann beim RSC Anderlacht. Mit elf Jahren wechselte er für drei Spielzeiten zum PSV Eindhoven. Zurück in Anderlecht stieg er in der belgischen Nationalmannschaft zum Käpitan der U15 auf. Auch in den Altersklassen U16 und U17 trug er die Armbinde. Nebenbei lief er mit 16 Jahren beim Brüsseler Halbmarathon mit. Er landete aus dem Stand auf dem 13. Platz – mit einer Zeit von einer Stunde und 16 Minuten.

Irrer Einstieg in den Radsport

Wenig später fasste er den Entschluss zum Radsport zu wechseln. Schon sein Vater Patrick war in den 90er-Jahren als Profi unterwegs. Remco Evenepoel gewann in seiner ersten Saison gleich zwei Rennen. In diesem Jahr explodierte er förmlich: Von den 44 Rennen, bei denen er an den Start ging gewann er 34. Darunter waren auch die beiden des «Grand Prix Patton» in Luxemburg, sowie die Zeitfahren bei den Welt- und Europameisterschaften.

Den Profi-Rennstall Quick-Step hat er längst überzeugt. 2019 soll Evenepoel in die Mannschaft von Bob Jungels integriert werden. «Ich bereue es nicht, dass ich aufgehört habe, Fußball zu spielen», sagte Evenepoel gestern der belgischen Presse. Man glaubt ihm.

Remco Evenepoel. 18 años. Acaba de fichar por el mejor equipo de la 1° división del ciclismo: el Quick Step Floors.



Actualmente es:



???????? Campeón nacional CRI

???????? Campeón nacional en línea

???????? Campeón Europeo CRI

???????? Campeón Europeo en línea

Campeón del mundo CRI pic.twitter.com/OIP91sGru5 — Diego Vos ~ #InnsbruckTirol2018 (@diegovos_) 25. September 2018

(Nicolas Martin/L'essentiel)