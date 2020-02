Verlor Wilder WM-​​Titel wegen 20-​​Kilo-​​Kostüm?

Schwergewichtsboxer haben eine große Klappe. Vor einem Kampf teilen sie verbal aus, bevor es im Ring richtig zur Sache geht. So taten es auch Deontay Wilder und Tyson Fury. Sie taten es vor ihrem ersten Kampf im Dezember 2018, sie taten es vor dem Rückkampf am letzten Samstag. Beide nahmen kein Blatt vor den Mund, sprachen davon, ihren Gegner zu töten, beleidigten sich aufs Übelste, die US-amerikanischen Zensoren bekamen kaum eine Pause.

Tyson Fury remains undefeated and gives Deontay Wilder his first career lost by 7th round TKO to retain the lineal title and win WBC Heavyweight title !#furyvswilder2 #FuryWilder #WilderFury #WildervsFury2 pic.twitter.com/XUx9jtpAtf