Marcel Hirscher hat das Skifahren nicht verlernt

Martin Cater aus Marburg sorgte am Sonntag für den Aufreger bei der Herren-Abfahrt, als er mit der hohen Startnummer 41 noch Otmar Striedinger den ersten Weltcupsieg wegschnappte. Es war eine Sensation, aber das meist diskutierte Thema in Val d’Isère war ein ganz anderes.

Marcel Hirscher, der im September 2019 seinen Rücktritt gab und Österreich in ein Tal der Tränen stürzte, trainierte im Rennanzug und mit Rennski zusammen mit dem österreichischen Riesentorlauf-Team auf der Reiteralm in der Nähe von Schladming. Auf Instagram postet der achtfache Gesamtweltcupsieger dazu: «That’s what it is about» was so viel wie «genau darum gehts» heißt.

Bahnt sich da vielleicht ein Rücktritt vom Rücktritt an? «Ich wollte einfach wieder diese Kräfte, dieses Gefühl spüren», sagte der 31-jährige Salzburger der Kronen Zeitung. «Spüren, wie es ist, wieder einen Rennschwung zu fahren.» Mit seiner Fahrt löste er aber in Österreich Euphorie aus. Kein Wunder nach den schwachen Leistungen der Österreicher in der letzten Ski-Saison. Hinter der Lichtgestalt Hirscher klaffte im rot-weiß-roten Lager ein dunkles Loch. Der Tiefpunkt war, dass man erstmals seit 1988/89 den Sieg des Nationencups ausgerechnet an den Erzrivalen Schweiz abtreten musste.

Die Gerüchteküche brodelte auch in Val D’Isère. «Vielleicht ist das nur für die Werbung, ich denke aber, es wäre sehr cool, wenn er zurückkommt», sagt Aleksander Aamodt Kilde nach der Abfahrt im ORF-Interview. «Sein Comeback wäre gut für den Skisport.» Ösi-Routinier Hannes Reichelt sagte auf die Frage, ob er Hirscher ein Comeback zutrauen würde: «Ich traue ihm viel zu. Er könnte locker bis 40 fahren. Ich habe mir schon damals bei seinem Rücktritt gedacht, dass es zu früh ist, er vielleicht nur eine Babypause einlegt. Ich fände es cool, und es würde auch nicht lange dauern, bis er wieder ganz vorne mitfahren würde.»

ÖSV-Herren-Cheftrainer Andreas Puelacher gestand in Val D’Isère: «Einen Marcel Hirscher würde ich gerne wieder nehmen.» Hirscher wollte ein bisschen Ski fahren, und es habe ihm viel Spaß gemacht. Wie schnell Hirscher im Vergleich zu seinen Kollegen war, wollte Puelacher im ORF nicht preisgeben. Es gebe keine Vergleichszeiten, aber man habe gesehen, dass Hirscher das Skifahren nicht verlernt habe. Alles andere würde man in Zukunft sehen.

Spekulationen überlassen der ÖSV-Rennsportleiter wie auch Hirscher den Fans und Medien. Der Doppel-Olympiasieger gestand aber in der Kronen Zeitung doch noch ein: «Es hat mir Mega-Spaß gemacht. Ich habe dieses Gefühl vermisst.» Will er es nun doch noch einmal wissen oder war es nur ein Intermezzo? Man darf gespannt sein.

(L'essentiel/Eva Tedesco)