Lindsey Vonn trennt sich von ihrem Verlobten

Nach über drei Jahren ist Schluss: Ex-Ski-Star Lindsey Vonn und Eishockeyspieler P.K. Subban sind kein Paar mehr. Wie die Amerikanerin auf Instagram mitteilte, haben sie sich «nach reiflicher Überlegung entschieden, getrennt weiterzumachen».

Vor über einem Jahr verlobten sich die Amerikanerin und der Kanadier, die Hochzeit kam aber wegen der Corona-Pandemie nicht zu Stande. Sie hätten unglaubliche Zeiten zusammen gehabt, «er ist nett, ein guter Mann und jemand, den ich sehr respektiere», schrieb der ehemalige Ski-Star auf Instagram. Sie werden immer Freunde bleiben und sich unglaublich lieben.

Auch der Eishockey-Spieler verkündete die Trennung auf den sozialen Medien, mit dem gleichen Bild und fast identischem Text.

Langweilig dürfte es den frisch Getrennten aber nicht werden. Subban startet am 14. Januar mit den New Jersey Devils, bei denen auch der Schweizer Nico Hischier spielt, in die NHL-Saison. Vonn moderiert die Amazon-Reality-Show «The Pack», einen Wettbwerb, indem Hundehalter mit ihren Vierbeinern antreten.

(L'essentiel/Etienne Sticher)