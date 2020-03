Bucks kassieren dritte Pleite in Serie

Ohne ihren Topspieler Giannis Antetokounmpo und weitere Stammkräfte hat NBA-Spitzenreiter Milwaukee Bucks das dritte Spiel in Folge verloren. Bei den Denver Nuggets gab es am Montagabend (Ortszeit) ein 95:109. Für das Spitzenteam der NBA war es die zwölfte Niederlage im 65. Saisonspiel.

In Denver musste der Titelkandidat allerdings auf seine sechs Topscorer verzichten. Antetokounmpo hatte sich bei der Niederlage im Topduell mit den Los Angeles Lakers am Freitag am Knie verletzt und sollte für zwei Spiele pausieren. Am Donnerstag trifft das Team auf die Boston Celtics , die in der Eastern Conference zurzeit Platz drei belegen.

It's a whole new five tonight.#FearTheDeer — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 10, 2020

