New England Patriots sind weiter ungeschlagen

Quarterback Tom Brady und seine New England Patriots haben in der amerikanischen Football-Liga NFL einen deutlichen Auswärtssieg gefeiert. Der Super-Bowl-Gewinner besiegte am Montag (Ortszeit) die New York Jets mit 33:0 (24:0).

Der 42 Jahre alte Brady warf für 249 Yards, einen Touchdown und eine Interception. Patriots Running Back Sony Michel überzeugte mit drei Touchdowns in der Partie. Jets-Spielmacher Sam Darnold warf vier Interceptions und hatte am Ende nur 86 Pass-Yards auf seinem Konto.

Für die Patriots war es der siebte Sieg im siebten Saisonspiel. New England (7-0) und die San Francisco 49ers (6-0) bleiben damit weiterhin die einzigen beiden ungeschlagen Teams in dieser NFL-Saison.

NFL, 7. Spieltag:

Denver Broncos – Kansas City Chiefs 6:30

New York Giants – Arizona Cardinals 21:27

Indianapolis Colts – Houston Texans 30:23

Cincinnati Bengals – Jacksonville Jaguars 17:27

Atlanta Falcons – Los Angeles Rams 10:37

Buffalo Bills – Miami Dolphins 31:21

Detroit Lions – Minnesota Vikings 30:42

Green Bay Packers – Oakland Raiders 42:24

Washington Redskins – San Francisco 49ers 0:9

Tennessee Titans – Los Angeles Chargers 23:20

Seattle Seahawks – Baltimore Ravens 16:30

Chicago Bears – New Orleans Saints 25:36

Dallas Cowboys – Philadelphia Eagles 37:10

New York Jets – New England Patriots 0:33



(L'essentiel/dpa)