Ni Xia Lian braucht Kampfgeist für Olympia

Die drei Frauen auf den ersten drei Plätzen der Europaspiele, die derzeit in Minsk stattfindet, haben sich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifiziert. Was die Luxemburgerin Ni Xia Lin angeht, muss die noch ihr Olympia-Ticket ziehen.

Sie wurde von der Portugiesin Yu Fu (4-2 / 11-6, 11-5, 5-11, 5-11, 6-11, 11-6, 11-8) geschlagen. Die 55-jährige Luxemburgerin, die anfangs zwei Sätze zurücklag, hatte sich zwar auf 2:2 hochgespielt, musste dann aber eine Niederlage einstecken.

Um ihr Ticket für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr zu bekommen, muss sie die Bronzemedaille holen und das nächste Spiel am Mittwochnachmittag um 16 Uhr gewinnen. Sie wird gegen den Verlierer des Spiels zwischen der Monegassin Yan Xiaoxin und der Deutschen Hang Ying antreten.

(L'essentiel)