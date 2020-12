Celtics gewinnen packende Partie gegen Bucks

Die Boston Celtics mit dem deutschen Center Daniel Theis sind mit einem Sieg in letzter Sekunde gegen die Milwaukee Bucks in die neue NBA-Saison gestartet. Die Celtics gewannen am Mittwochabend (Ortszeit) eine packende Partie mit 122:121 - Bostons Jayson Tatum verwandelte 0,4 Sekunden vor Schluss den entscheidenden Drei-Punkte-Wurf. Im Gegenzug hatte Giannis Antetokounmpo die Chance zum Ausgleich. Doch der zweifache wertvollste Spieler der besten Basketball-Liga der Welt verfehlte den letzten Freiwurf. Theis stand in der Startformation und kam auf zehn Punkte sowie je drei Assists und Rebounds.

Knappe Niederlagen zum Auftakt der auf 72 Hauptrunden-Partien je Team verkürzten Saison gab es für die anderen Deutschen: Die Washington Wizards mit Isaac Bonga und Moritz Wagner unterlagen den Philadelphia 76ers mit 107:113 - obwohl Russell Westbrook in seinem ersten Spiel für die Wizards ein sogenanntes Triple Double verbuchte: 21 Punkte, 15 Assists und 11 Rebounds. Die Dallas Mavericks mit Maxi Kleber verloren bei den Phoenix Suns (102:106) ebenso wie Isaiah Hartenstein bei seinem Debüt für die Denver Nuggets gegen die Sacramento Kings (122:124).

Zum Auftakt der NBA-Saison am Vortag hatte Dennis Schröder trotz eines herausragenden Debüts für die Los Angeles Lakers mit dem Titelverteidiger das Stadtduell gegen die Clippers verloren.

