«Ein Wahnsinn, wenn du nicht vorbereitet bist»

L'essentiel: Herr Diseviscourt, wie fühlen sie sich zwei Tage nach dem Zieleinlauf mit 4937 Kilometern in den Beinen? Ralph Diseviscourt: Ich bin stolz, meine Ziele erreicht zu haben. Ich wollte es in weniger als zehn Tagen schaffen und auf dem Podium landen. Jetzt bin ich müde und werde einige Wochen brauchen, um mich vollständig zu erholen. Aber gesundheitlich habe ich weit weniger Probleme als noch 2016.

Wann kommen Sie nach Luxemburg zurück? Am Dienstag. Am Mittwoch werde ich schon wieder in der BIL arbeiten. Ich bin nicht erschöpft und könnte fast schon wieder auf das Rad steigen. Wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich es aber ruhig angehen lassen.

Was bleibt Ihnen positiv wie auch negativ in Erinnerung? Der beste Teil des Wettbewerbs war die Durchquerung des Monument Valley. Die Gipfel, die Felsen, der Sturm in der Ferne...es war magisch. Das Schlimmste war eine Nachtpassage über 150 Kilometer am Eingang der Appalachen. Wir sind bei Regen 150 Kilometer über den Standstreifen einer Autobahn gefahren. Und der Unfall von Thomas Mauerhofer, der von einem Auto erwischt wurde.

Woran haben Sie in den schwierigen Stunden gedacht? An meine Familie, mein Team und die Leute von daheim, die mich unterstützen. Du musst einfach durchhalten, damit du all die Jahre nicht umsonst dafür gearbeitet hast.

Können Sie die Leute verstehen, die das Ganze für reinen Wahnsinn halten? Es ist absolut verrückt, wenn man nicht vorbereitet ist. Wir sind nicht viele, die mehr als 40.000 Kilometer im Jahr fahren.

Wie war Ihr Tempo im Rennen? Ich saß 165 Stunden auf dem Rad. Im Schnitt bin ich 30 Km/h und 500 bis 600 Kilometer pro Tag gefahren. Und ich habe insgesamt etwa 15 Stunden geschlafen.

Werden Sie noch einmal am Race Across America teilnehmen? Im Jahr 2016 wusste ich, dass ich nicht meine beste Leistung gezeigt habe. Dieses Mal ist es anders. Aber wir werden sehen...

(Nicolas Martin/l'essentiel)