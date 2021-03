Ehemaliger Box-​​Weltmeister Marvin Hagler (66) ist tot

Der ehemalige Box-Weltmeister Marvin Hagler ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Frau Kay G. Hagler am Samstag in einer Nachricht auf Facebook. Details zur Todesursache wurden weder dort noch in Berichten von US-Medien zu Haglers Tod genannt.

Der US-Amerikaner war in den 1980ern eine Institution im Mittelgewicht gewesen und von 1980 bis 1987 Weltmeister. Im April 1985 war Marvin «Marfahrradus» Hagler Teil des «The War» (Der Krieg) genannten Super-Kampfs gegen Thomas Hearns, den er in der dritten Runde durch Technischen K.o. gewann. Die ersten drei Minuten zählen zum Besten, das es im Boxen je gab. Zwei Jahre später endete seine große Karriere mit der Niederlage gegen «Sugar» Ray Leonard.

