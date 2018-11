Schweizer Ski-​​Talent tödlich verunglückt

Der Schweizer Skisport trauert um ein Mitglied des A-Kaders. Speedspezialist Gian-Luca Barandun ist am Sonntag bei einem Ausflug mit dem Gleitschirm tödlich verunglückt.

Laut der Südostschweiz verlor die Nachwuchshoffnung in der Nähe von Laax während einem Schulungsflug die Kontrolle. Barandun stürzte schließlich auf einer Wiese ab und überlebte den Aufprall nicht.

Tiefe Trauer

Der Schweizer Skiverband ist über den Unfalltod des 24-jährigen Bündners zutiefst bestürzt und erschüttert. «Die Swiss-Ski Familie ist in dieser schweren Zeit in Gedanken bei der Trauerfamilie. Wir sprechen ihr unser herzlichstes Beileid aus», so Markus Wolf, Geschäftsführer von Swiss-Ski.

Barandun feierte im vergangenen Jahr am Lauberhorn in der Kombi seine Weltcup-Premiere und schaffte mit Rang 28 den Sprung in die Punkte. In der Kombi von Bormio glänzte er mit dem 9. Rang. Es war sein bestes Resultat im Weltcup.

(L'essentiel)