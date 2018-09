Berchem wirft 55 Tore zum Auftakt in Petingen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Fast ein Tor pro Minute! Der HC Berchem ist furios in die neue Saison der Handball-Nationaldivision gestartet. Der HB Petingen war im ersten Duell der Spielzeit 2018/19 völlig chancenlos. Bereits zur Halbzeit bahnte sich das Debakel an, denn Berchem führte schon mit 26:11. Auch nach der Pause hatte der Favorit kein Erbarmen und spielte sich in einen offensiven Rausch.

Tabelle:



1. HC Berchem 1 +30 2

2. HB Käerjeng 1 +16 2

3. HB Düdelingen 1 +3 2

4. Red Boys Differdingen 1 0 1

5. Handball Esch 1 0 1

6. HBC Schifflingen 1 -3 0

7. Chev Diekirch 1 -16 0

8. HB Petingen 1 -30 0

Kein Mitleid hatte auch der Meister Handball Käerjeng. Gegen den Außenseiter Chev Diekirch gab es ein souveränes 36:20. Probleme bekam dagegen HB Düdelingen. Im Heimspiel gegen den HBC Schifflingen musste das Team von Trainer Nikola Malesevic lange zittern. Am Ende setzten sie sich aber doch mit 25:22 durch.

Im Spitzenspiel von Handball Esch gegen die Red Boys Differdingen gab es hingegen keine Sieger. Obwohl die Gäste zwischenzeitlich mit sieben Toren führten, stand es am Ende 25:25.

Handball-Nationaldivision, 1. Spieltag:

Samstag

Handball Käerjeng – Chev Diekirch 36:20

HB Düdelingen – HBC Schifflingen 25:22

HB Petingen – HC Berchem 25:55

Handball Esch – Red Boys Differdingen 25:25

(hej/L'essentiel)