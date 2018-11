Clippers ringen Golden State in Overtime nieder

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ohne den verletzten Stephen Curry haben die Golden State Warriors in der nordamerikanischen NBA die dritte Saisonniederlage kassiert. Der amtierende Champion verlor am Dienstag bei den Los Angeles Clippers nach Verlängerung mit 116:121. In der Overtime lief Clippers-Guard Lou Williams heiß und machte mit sieben Punkten den Sieg für seine Mannschaft klar.

Willams kam insgesamt auf 25 Punkte. Aufseiten der Clippers überzeugte auch Montrezl Harrell mit 23 Punkten. Bei den Gästen waren kevin Durant (33 Punkte) und Klay Thompson die erfolgreichsten Werfer.

LeVert schlimm verletzt

Beim 120:113-Sieg der Minnesota Timberwolves über die Brooklyn Nets verletzte sich Nets-Spieler Caris LeVert schwer. Nachdem er einen Ball der Timberwolves zu blocken versuchte, verdrehte er sich bei der Landung den Knöchel so schwer, dass er brach. Einige Spieler der Nets brachen aufgrund der Verletzung in Tränen aus, einige gegnerische Spieler beteten für ihn.

Die Oklahoma City Thunder haben den achten Sieg aus den vergangenen neun Spielen gefeiert. Die Thunder gewannen in eigener Halle gegen die Phoenix Suns mit 118:101. Der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder erzielte für «OKC» 20 Punkte.

NBA, Ergebnisse:

Washington Wizards – Orlando Magic 117:109

Miami Heat – Philadelphia 76ers 114:124

Toronto Raptors – New Orleans Pelicans 110:126

Chicago Bulls – Dallas Mavericks 98:103

Memphis Grizzlies – Utah Jazz 88:96

Minnesota Timberwolves – Brooklyn Nets 120:113

Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns 118:101

Sacramento Kings – San Antonio Spurs 104:99

Los Angeles Clippers – Golden State Warriors 121:116



(sw/L'essentiel)