Red Bull schnappt sich Mercedes-​​Ingenieure

Nach vier Weltmeistertiteln in Serie von Lewis Hamilton könnte in dieser Saison das Rennen um die Vorherrschaft in der Formel 1 neu eröffnet werden. Red-Bull-Pilot Max Verstappen musste sich Hamilton letzte Woche in Portugal geschlagen geben, blickt nun aber mit großem Optimismus auf den GP von Spanien am kommenden Wochenende.

Vor dem nächsten Showdown im harten WM-Duell mit dem englischen Seriensieger helfen Max Verstappen die Erinnerungen an den ersten Meilenstein seiner Karriere. «Ich werde nicht so schnell emotional, aber ich war an jenem Tag den Tränen nahe, genauso wie mein Vater», sagte der Niederländer über den ganz speziellen Moment im Mai 2016. Vor fast genau fünf Jahren wurde Verstappen im Alter von nur 18 Jahren und 228 Tagen in Barcelona zum jüngsten Grand-Prix-Sieger der Formel-1-Geschichte. An gleicher Stelle will der heute 23-Jährige am Sonntag in seinem Red Bull einen weiteren Schritt in Richtung seines ersehnten ersten Titels machen.

Verstappen mit Kampfansage an Hamilton

Verstappen siegte 2016 in Spanien in seinem ersten Rennen überhaupt für Red Bull. Nun folgt auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya bereits der 100. Einsatz für den Herausforderer Hamiltons, der in diesem Jahr erstmals in der Lage zu sein scheint, nachhaltig mit dem Branchenprimus im Mercedes-Cockpit mithalten zu können.

Vor dem vierten Rennen der Saison liegt Hamilton mit 2:1-Siegen und acht WM-Punkten Vorsprung in der Gesamtwertung vorne. «Ich genieße die Kämpfe mit Max. Es ist toll, ihn in dieser Form zu sehen», sagte der amtierende Weltmeister zuletzt. Verstappen erwiderte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz selbstbewusst: «Ich gebe mich mit dem zweiten oder dritten Platz nicht ab. Ich freue mich jetzt auf jeden einzelnen Kampf».

Vettel bereut Wechsel zu Aston Martin nicht

Einer, der bereits vier Mal bewiesen hat, im Red-Bull-Cockpit Weltmeister werden zu können, ist Sebastian Vettel. Der Deutsche kämpft zurzeit aber mit ganz anderen Problemen als mit dem Titelkampf. Der 33-Jährige konnte bei bisher drei Starts für Aston Martin in dieser Saison noch keinen WM-Punkt einfahren. Trotzdem bereut Vettel seinen Wechsel zum englischen Autobauer nicht: «Ich bin sehr froh darüber, wo ich bin. Auch wenn die Performance noch nicht so ist, wie wir wollten».

Er macht aber keinen Hehl daraus, noch nicht komplett zufrieden zu sein mit seinem neuen Arbeitgeber: «Es ist kein Geheimnis, dass wir stärker sein wollten, als wir es sind. Unser Auto ist nicht schnell genug. Daraus müssen wir das Beste machen». Immerhin kann sich Vettel daran erfreuen, dass sein Wagen (ein AMR-21) ein technisches Update erhalten wird: «Es sollte ein Schritt nach vorne sein. Aber ich weiß nicht, was die anderen Teams machen».

Red Bull krallt sich Mercedes-Ingenieure für Motorenprojekt

Vettels Ex-Team Red Bull gab am Donnerstag bekannt, beim zukünftigen Bau von eigenen Motoren auch auf bisherige Führungskräfte des Rivalen Mercedes zu setzen. Gleich fünf wichtige Ingenieure wechseln demnach in den österreichischen Rennstall. Noch ist jedoch unklar, wann genau sie ihre Arbeit aufnehmen.

Zuletzt hatte Red Bull bereits verkündet, dass Ben Hodgkinson, der ebenfalls von Mercedes wechselt, Technischer Direktor der neuen Motorenschmiede im englischen Milton Keynes wird. 2025 sollen dort für das neue Reglement ganz eigene Motoren entwickelt werden.

Fährt Alfa Romeo in Spanien die ersten Saison-Punkte ein?

Der GP von Barcelona bietet Alfa Romeo die Chance, den verpatzten Saisonstart wieder etwas gutzumachen. Der in dieser Saison noch punktelose Rennstall erlebte in der vergangen Woche beim GP von Portugal ein Wochenende zum Vergessen. Schon in der zweiten Runde fuhr Kimi Räikkönen seinem Teamkollegen Antonio Giovinazzi ins Heck und musste das Rennen mit einem kaputten Frontflügel aufgeben.

Für die Bergung des defekten C41-Wagens von Räikkönen wurde das Rennen durch den Safety-Car neutralisiert. Giovinazzi ließ sich in der Folge zwar nicht groß beirren und überholte in der Schlussphase sogar noch Vettel, konnte aber mit dem 12. Rang dennoch keine Punkte mehr einfahren.

(L'essentiel/dpa/flo)