Camila Kendra soll Lewis Hamiltons neue Liebe sein

Es verdichten sich die Anzeichen, dass Formel-1-Pilot Lewis Hamilton schon bald wieder eine feste Freundin hat. Das berichten zumindest mehrere britische Medien. Der 36-Jährige und das britische Model Camila Kendra kämen sich immer näher, heißt es. Es gibt diverse Indizien, die auf ein solches Szenario hinweisen. So soll sie auf einem Foto eines seiner Hemden tragen. Auf einem anderen Foto mit Kendra ist ein Siegerpokal Hamiltons zu sehen. Außerdem hat der siebenfache Formel-1-Weltmeister eines ihrer freizügigeren Fotos gelikt.

Lewis Hamilton grows close to stunning Camila Kendra as she’s spotted in... https://t.co/nTTya8Nvgx via @YouTube pic.twitter.com/lETJgL1PjW