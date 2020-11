Golfstar gelingt spektakuläres Hole-​​in-​​One

Der spanische Golfer Jon Rahm hat bei einer Trainingsrunde schier Unglaubliches geschafft. Gleich dreimal ließ er seinen Ball wie beim «Steineflitschen» über das Wasser hüpfen, bevor er auf dem Green wie ferngesteuert genau ins Loch rollte.

Der fantastische Schlag gelang dem Weltranglisten-Zweiten am Dienstag beim Training für das Masters-Turnier in Augusta – an seinem 26. Geburtstag. Vor dem eigentlichen Turnier ist es für die Spieler ein Ritual, den Ball im Training über den See hüpfen zu lassen. Das Turnier beginnt am 12. November, Rahm startet dort als Mitfavorit.

(mei/L'essentiel)