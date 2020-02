Für ihn ist der Superbowl zum Einschlafen

Superbowl ist, wenn die Sportwelt beinahe stillsteht. So geschehen am Sonntagabend in Miami. Die Kansas City Chiefs setzten sich gegen die San Francisco 49ers 31:20 durch und gewannen die Trophäe.

Die Tickets für das Endspiel sind jeweils heiß begehrt. Tausende von Euro werden dafür bezahlt. Einem Fan war das egal. Im ersten Viertel machte er gemütlich ein Nickerchen, während die Personen vor ihm standen und vom Geschehen auf dem Platz angetan waren.

Ein Kollege zeigte es dem Mann, als er wieder aufwachte. Da machte das Video auf Twitter bereits die Runde. Mittlerweile wurde es über vier Millionen Mal angeschaut.

(L'essentiel/heg)