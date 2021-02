Formel-​​1-​​Star Alonso hat einen Kieferbruch erlitten

Zunächst waren es nur Vermutungen, nun hat es die Polizei im Schweizer Tessin bestätigt: In einer Medienmitteilung schreiben die Behörden, dass es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall kam, bei dem ein 42-jähriger Autofahrer einen 39-jährigen spanischen Staatsbürger angefahren hat. Dabei handelt es sich um den Formel-1-Profi Fernando Alonso, der auf dem Fahrrad trainierte.

Nach Angaben der Polizei erlitt Alonso einen Kieferbruch. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der Spanier mit dem Krankenwagen abtransportiert. Dabei sei er stets bei Bewusstsein gewesen. Auch das Formel-1-Team Alpine bestätigte auf Twitter die Verletzung. Alonso sei bereits operiert worden, das medizinische Team sei mit dem Eingriff zufrieden. Zudem rechnet sein Team damit, dass nach ein paar Tagen der Ruhe die Vorbereitungen für die Saison nahtlos fortgeführt werden können. Der Spanier werde aber vorerst für 48 Stunden zur Beobachtung im Krankenhaus behalten.

Alonso ist leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Der Mann aus Oviedo startet nach einer Auszeit ab dieser Saison für das Formel-1-Team Alpine an der Seite des Franzosen Esteban Ocon. Der Spanier ist mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison, die am 28. März mit dem ersten Grand Prix in Bahrain beginnen soll. Bereits vom 12. bis zum 14. März sind ebenfalls in dem Wüstenstaat die offiziellen Testfahrten angesetzt.

(L'essentiel/Alpcan Özkul)