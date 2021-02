Regelwerk des IOK untersagt nicht nur Umarmungen

169 Tage, dann ist es soweit. Dann werden in Tokio die Olympischen Spiele feierlich eröffnet. Wenn das Coronavirus und die weltweite Pandemie den Organisatoren nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Um eine sichere Durchführung des Sportereignisses für alle beteiligten Akteure zu gewährleisten, hat das Internationale Olympische Komitee (IOK) nun ein erstes «Playbook» für die internationalen Verbände veröffentlicht. Dieses richtet sich in erster Linie an Offizielle, ein Regelwerk für Athletinnen und Sportler soll demnächst folgen.

Cheforganisator tritt nicht zurück

Der japanische Cheforganisator der Olympischen Sommerspiele in Tokio, Yoshiro Mori, ist wegen abfälliger Aussagen über Frauen unter massiven Druck geraten. Mori entschuldigte sich am Donnerstag in der Zeitung Mainichi Shimbun für seine Äußerungen und nannte sie «gedankenlos». In einer Presskonferenz lehnte er aber einen Rücktritt ab.



Mori hatte laut Medienberichten zu Mitgliedern des Japanischen Olympischen Komitees (JOK) gesagt, dass die Sitzungen von Verwaltungsräten länger dauerten, wenn «viele Frauen» dabei seien. «Wenn man die Zahl der weiblichen Mitglieder im Gremium erhöht und ihre Redezeit nicht auf eine gewisse Dauer begrenzt, haben sie Schwierigkeiten, zum Ende zu kommen, was nervig ist», wurde der 83-Jährige zitiert.

Auf 33 Seiten werden Verhaltensweisen geschildert, die Kommissäre und Betreuer bei ihrer Einreise nach Japan und ihrem Aufenthalt befolgen müssen, um das Risiko einer Corona-Infektion zu minimieren. Neben den bekannten Maßnahmen, wie den Umgang mit anderen Personen auf ein Minimum zu reduzieren und physische Kontakte wie Umarmungen und Handshakes zu unterlassen, werden weitere Einschränkungen deutlich:

Viele Einschränkungen

Eine Maske soll ständig getragen werden, außer im Freien und man befinde sich mehr als zwei Meter voneinander entfernt. Räume müssen demnach alle 30 Minuten gelüftet werden. Ahtletinnen und Athleten dürfen nicht mittels Gesängen unterstützt werden. Stattdessen soll geklatscht werden. Auch öffentliche Verkehrsmittel dürfen nicht benutzt werden. Es sei auf den eigenen Transportservice der Spiele auszuweichen.

Tourismus-Attraktionen, Einkaufscenter, Bars, Restaurants dürfen nicht besucht werden. Generell darf die Unterkunft im olympischen Dorf nur verlassen werden, um zu den Sportstätten zu gelangen und einige wenige Ausnahmen, die im vorhinein definiert sind.

Sex-Verbot im olympischen Dorf

Wenn Handshakes und Umarmungen verboten seien, so schließt die britische Zeitung The Sun, dass dies implizit auch heiße, dass es zu einem Sex-Verbot im olympischen Dorf komme. Kondome, die jeweils bei den letzten Spielen großzügig verteilt wurden, dürften dieses Jahr deutlich weniger Absatz finden.

Daran dürften auch die bis zum Start der Spiele steigenden Impfzahlen nichts ändern. Denn das IOK macht eine Corona-Impfung nicht zur Pflicht für eine Erlaubnis zur Teilnahme an den Olympischen Spielen. Stattdessen werden die Einreisenden auch in Japan regelmäßig auf das Virus getestet.

(L'essentiel/Erik Hasselberg/afp)