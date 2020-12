Pittsburgh Steelers bleiben weiter ungeschlagen

Die Pittsburgh Steelers haben die wegen mehrerer positiver Corona-Tests mehrfach verschobene Partie gegen die Baltimore Ravens gewonnen und bleiben das einzige unbesiegte Team der NFL. Beim 19:14 mussten die Steelers am Mittwochabend (Ortszeit) am Ende noch einmal zittern, brachten den Sieg aber nach Hause und kommen nun auf elf Erfolge in elf Partien.

Das Duell war ursprünglich für Donnerstag geplant gewesen, wegen der vielen positiven Corona-Tests bei den Ravens aber erst auf Dienstag und dann auf Mittwoch verlegt worden. Noch am Spieltag waren sechs Profis nicht spielberechtigt, darunter Stamm-Quarterback Lamar Jackson.

Steelers-Quarterback «Big Ben» Roethlisberger hatte nach dem Erfolg keine gute Laune. «Wir sind glücklich über den Sieg, aber nicht darüber, wie wir gespielt haben. Ich war nicht gut genug, wir waren offensiv nicht gut», sagte er dem TV-Sender NBC. «Das härteste dieser Woche war der mentale Aspekt. Es ist ermüdend, wenn du dich auf ein Spiel vorbereitest und nicht weißt, wann es ist.»

NFL, Ergebnisse:

Buffalo Bills – Los Angeles Chargers 27:17

Indianapolis Colts – Tennessee Titans 26:45

Denver Broncos – New Orleans Saints 3:31

Los Angeles Rams – San Francisco 49ers 20:23

Tampa Bay Buccaneers – Kansas City Chiefs 24:27

Green Bay Packers – Chicago Bears 41:25

Detroit Lions – Houston Texans 25:41

Dallas Cowboys – Washington Football Team 16:41

Minnesota Vikings – Carolina Panthers 28:27

Jacksonville Jaguars – Cleveland Browns 25:27

Cincinnati Bengals – New York Giants 17:19

New England Patriots – Arizona Cirdinals 20:17

New York Jets – Miami Dolphins 3:20

Atlanta Falcons – Las Vegas Raiders 43:6

Philadelphia Eagles – Seattle Seahawks 17:23

Pittsburgh Steelers – Baltimore Ravens 19:14



