Ein Traumlos für Luxemburgs Basketballer

Vom 3. August bis 21. August trifft Luxemburgs Basketball-Nationalmannschaft der Herren in der Vorqualifikation für die Euro 2021 auf Großbritannien und den Kosovo. Falls das Team um Ken Diederich für diese Spiele noch zusätzliche Motivation gebrauchen konnte, so wurden ihnen diese am Montag serviert. Denn nun steht fest, auf wen Luxemburgs Basketballer treffen könnten.

Sollte das Team aus dem Großherzogtum sich im August durchsetzen, so warten in der ächsten Qualirunde Frankreich, Deutschland und Montenegro. Drei Terminfenster für die Qualifikationspiele sind vom 17. bis 25. Februar 2020, vom 23. November bis 1. Dezember 2020 und vom 15. bis 23. Februar 2021 geplant.

Zuvor gilt es aber am 15. August um 19 Uhr in La Coque den Kosovo zu schlagen, um weiter träumen zu dürfen.

(nm/L'essentiel)