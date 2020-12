Barcelona lässt Basketball-​​Star am Flughafen stehen

Im spanischen Sport sollte man etwas nicht tun: Von Barcelona zu Real Madrid wechseln oder umgekehrt. Das gilt vor allem im Fußball. Aber auch in anderen Sportarten ist ein solcher Transfer verpönt.

Basketballer Thomas Heurtel schien das nicht zu interessieren. Der 31-jährige Franzose handelte mit seinem Verein Barcelona den Deal aus, dass er für das Euro-League-Spiel bei Anadolu Efes zwar mit in die Türkei reisen, aber dort nicht zum Einsatz kommen und mit Fenerbahçe Istanbul über einen Wechsel diskutieren würde. Vor Ort erfuhren die Barça-Verantwortlich jedoch, dass Heurtel auch mit Real Madrid am Verhandeln ist.

Quasi als Strafe, weil ein solcher Wechsel eben nicht toleriert wird, flogen die Katalanen nach dem Spiel, das sie 79:86 verloren, ohne Heurtel in die Heimat zurück. Sie ließen ihren französischen Star einfach am Flughafen stehen. «Gibt es nicht wenigstens ein bisschen Menschlichkeit in Zeiten von Covid-19?», twitterte die spanische Spielergewerkschaft, nachdem sie vom Vorfall erfahren hatte. Wie es mit Heurtel bei Barcelona weitergeht, ist völlig offen.

A las 00:30 hay un jugador "tirado" en una ciudad extranjera. Su club no le ha dejado montar en su avión de vuelta.



¿Hace falta explicar a los responsables cómo está la situación de COVID-19? ¿No queda algo de humanidad?



Estamos en contacto con el jugador para ayudarle en todo — ABP (@abpinfo) December 22, 2020

(L'essentiel/Herbie Egli)