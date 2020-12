Wenn die Differenz zwischen Ziel und Realität zu groß ist

Er war einer der Besten, ein Allrounder. Carlo Janka gehörte einst zu den ganz großen Fahrern im weltweiten Skizirkus. 2009 gewann er in Beaver Creek innerhalb 50 Stunden drei Rennen in drei verschiedenen Disziplinen. Am Ende jener Saison triumphierte er im Gesamtweltcup. Und nicht nur das. 2009 gewann der Schweizer bei der Weltmeisterschaft Bronze in der Abfahrt und holte sich Gold im Riesenslalom. Auch bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver triumphierte er und sicherte sich die Goldmedaille.

Aber seither? Seitdem plagen den Schweizer gesundheitliche Probleme. Keinen Winter gab es ohne Einschränkungen. Immer wieder musste Janka pausieren. Zuletzt diesen Herbst, als er wegen Rückenproblemen eine sechswöchige Pause einlegen musste.

« Wir haben fast alles versucht »

Janka erhielt gar vier Spritzen in die Zwischenwirbelgelenke, doch die Wirkung blieb aus. Auch die Schmerzmittel sollten natürlich keine Dauerlösung sein. Gegenüber der Tamedia-Redaktion (kostenpflichtig) sagt er: «Wir haben fast alles versucht.» Auch sein Athletikcoach Michael Bont war ratlos, meint: «Da war ich ehrlich zu Carlo und sagte, ich sei langsam, aber sicher am Ende mit meinem Latein.»

Gut möglich also, dass dies das Ende seiner sportlichen Karriere sein könnte. Auch wenn Platz 18 mit nur einer Sekunde Rückstand am Sonntag in Val d’Isère ein unerwarteter Lichtblick war. Ein Ergebnis, mit dem Janka nicht gerechnet hatte. Auch darf man nicht vergessen, dass der 34-Jährige vergangenen Winter zweimal Dritter in der Abfahrt geworden ist.

Dennoch. Carlo Janka leidet. Seine Rückenschmerzen plagen ihn stärker denn je. Gegenüber der Tamedia-Redaktion meint er, dass der Körper nicht bereit sei für schwierige Aufgaben. Seine Worte klingen nach Resignation, sagt der 34-Jährige doch auch: «Wenn die Differenz zu groß wird zwischen dem, was man als Skifahrer vorhat, und dem, was möglich ist, dann muss ich mich schon fragen, ob das Ganze noch Sinn ergibt.»

(L'essentiel/Nils Hänggi)