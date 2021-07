McLaren-​​Pilot Norris wurde in London überfallen

Dem britischen Formel-1-Fahrer Lando Norris ist nach dem Besuch des EM-Finals zwischen England und Italien (2:3 n.E.) im Londoner Wembley-Stadion eine teure Uhr gestohlen worden. Wie der Rennstall des 21-Jährigen mitteilte, habe es «einen Vorfall» gegeben, bei dem der McLaren-Pilot «zum Glück unverletzt geblieben ist.» Der junge Rennfahrer sei allerdings «verständlicherweise erschüttert. Das Team unterstützt Lando und wir sind sicher, dass Rennfans ihm wie wir das Beste für den britischen Grand Prix an diesem Wochenende wünschen», so die offizielle Mitteilung von McLaren.

McLaren Racing statement on incident involving Lando Norris at Wembley Stadium last night. — McLaren (@McLarenF1) July 12, 2021

Der Rennfahrer hatte vor dem Vorfall noch ein Bild aus dem Stadion gepostet mit dem Titel: «Ich bin traurig, aber ich liebe dich, England.»

Die gestohlene Luxus-Uhr des Fahrers soll der «Sun» zufolge das Prototyp-Model RM 11-03 der Firma Richard Mille sein. Eine Uhr, die knapp 50.000 Euro kostet. Der Vorfall soll sich abgespielt haben, als Norris nach dem Spiel zu seinem am Stadion geparkten McLaren GT ging. Dem Bericht zufolge, wurde er von zwei Personen überwältigt. Eine Person hatte demnach Norris festgehalten, während ihm eine zweite Person die Uhr vom Handgelenk gezogen haben soll. Dies sei alles «innerhalb einer Sekunde passiert», zitiert die «Sun» einen Augenzeugen. Wie der Rennstall weiter mitteilte, liegen die Ermittlungen nun bei der Londoner Polizei.

Viel Zeit, das traumatische Ereignis zu verarbeiten, bleibt Norris nicht. Denn bereits am Donnerstag wird er als einer der gefragtesten McLaren-Piloten am Medientag anwesend sein. Schon wenige Stunden später geht es für ihn wieder auf die Rennstrecke. Denn für den britischen Grand Prix steht in Silverstone das erste Freie Training sowie das Qualifying auf dem Programm.

(L'essentiel/Sophie Klein)