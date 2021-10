Weltmeister wird 15 Monate nach seinem Tod Vater

Die Trauer bei den Angehörigen und Fans von Alex «Chumpy» Pullin war groß, als dieser Anfang Juli 2020 bei einem Tauchunfall verstarb. Der Australier gehörte zu den bekanntesten Namen der Snowboardcross-Szene, wurde zweimal Weltmeister und repräsentierte sein Land an drei verschiedenen Olypmischen Winterspielen.

Nun hat seine Parterin Ellidy Vlug auf Instagram die Geburt der gemeinsamen Tochter bekanntgegeben. Das Mädchen mit dem Namen Minnie Alex Pullin kam am 25. Oktober zur Welt.

Die Geburt der gemeinsamen Tochter grenzt an einem Wunder. Zum Zeitpunkt des tödlichen Unfalls gab es nämlich noch keine eingefrorenen Spermien von Alex Pullin, diese wurden erst nach dem Tod entnommen und später für die künstliche Befruchtung verwendet.

Babyversuche blieben erfolglos

Die Schwangerschaft machte Ellidy im Juni auf Instagram öffentlich, wo der Partnerin des verstorbenen Profi-Snowboarders über 117’000 Personen folgen. Wie sie in ihrem Podcast «Darling, shine» erzählt, hätten sie und Alex in den Monaten vor seinem Tod erfolglos versucht, ein Baby zu zeugen. Eine künstliche Befruchtung sei für das Paar schon immer eine praktikable Alternative gewesen.

Die Schwangerschaft beschrieb Ellidy als «bittersüß», wandte sich in ihren Posts in den letzten Wochen oftmals an ihren verstorbenen Partner. «Ich kann es kaum erwarten, unserem Baby in die Augen zu schauen und dich wiederzusehen, Chump. Wir werden für immer direkt am Meer herumtollen, wo wir wissen, dass du da bist», schrieb Ellidy in einem Post vom 18. November.

In ihrem Podcast spricht die Witwe des Profisportlers auch von den schweren Momenten, die sie durchlebt: «Wenn ich einen Papa mit seinem Baby sehe, bringt es mich um. Aber ich bin glücklich für diese Person. Es ist trotzdem wirklich schwer zu akzeptieren, dass Alex das verpasst. Er hätte diese Zeit verdient, er wollte das. Er wäre der beste Vater gewesen.»

(L'essentiel/Benedikt Hollenstein)