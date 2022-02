«Greek Freak» hebt Dirk Nowitzki hervor

Der griechische Starspieler Giannis Antetokounmpo hat im Rahmen des All Star Games der NBA Dirk Nowitzki unter all den anwesenden Basketball-Legenden hervorgehoben. «Es gibt nur zwei Europäer unter den besten 75 NBA-Spielern der Geschichte, richtig? Das ist verrückt», sagte Antetokounmpo am späten Sonntagabend (Ortszeit) und meinte damit sich selbst und den Deutschen, der im April 2019 seine erfolgreiche Karriere als Profisportler beendet hat.

Giannis Antetokounmpo: “There were only two Europeans on this (75th) team right? That’s insane. Sitting next to Michael Jordan.. that’s great. Lebron James.. but having the opportunity next to Dirk who opened the path for us. That’s even more of an incredible feeling for me.” pic.twitter.com/plLE2ySsy0