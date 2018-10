Luxemburg fährt mit Teqball-​​Team zur WM

Artikel per Mail weiterempfehlen

Spektakuläre Videos in den sozialen Netzwerken, ehemalige Weltstars des Fußballs, die die Sportart promoten und eine eigene Weltmeisterschaft: Teqball ist im aller Munde und erfreut sich immer größerem Zulauf. Das Spiel, das man als Fußball-Tischtennis beschreiben könnte, erfordert eine gute Technik und die richtige Strategie und ist leicht zugänglich, weil man nur ein Teqboard (siehe Video) und einen Ball braucht.

Die zweite Weltmeisterschaft, die am Freitag und Samstag in Reims über die Bühne geht, wird vom ehemaligen französischen Nationalspieler und Profi des FC Arsenal, Robert Pirès, präsentiert. Auch Luxemburg ist mit einem Team vertreten: Luca Lopes und Patrick Ferreira haben sich am 29. September über den nationalen Wettbewerb qualifiziert und bilden nun die Nationalmannschaft des Großherzogtums.

«Unser luxemburgischer Teqball-Verband wurde erst vor zwei Wochen gegründet. Gianni Pietrangelo ist der Präsident», erklärt Domenico Laporta, der nicht nur Lopes und Ferreira trainert, sondern auch der Generalsekretär des Verbandes ist. «Im Moment sind etwa ein Dutzend Mannschaften im Verband. Unser Ziel ist es, eine echte nationale Meisterschaft auf die Beine stellen zu können», sagt Laporta. Später soll ihre Sportart vom nationalen olympischen Komitee (COSL) anerkannt werden, um irgendwann einmal an den Olympischen Spielen teilnehmen zu können.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)