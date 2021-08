MotoGP-​​Legende Valentino Rossi wird Papa

In der MotoGP feiert Valentino Rossi, der den Spitznamen «Il Dottore» trägt, seine Abschiedstour. Nach dieser Saison wird der 42-Jährige sein Bike in die Garage stellen.

Auf den Italiener wartet eine spannende neue Aufgabe, er wird nämlich Papa. Via Twitter verkündete und teilte die lebende Motorrad-Legende seine Vaterfreuden.

Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta!aspettiamo una bambina

After a careful visit we can tell you that Franci is pregnant!We are expecting for a girl pic.twitter.com/SkEysK7NUX